PEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』を9月10日にリリース。また、収録曲「1999」が8月15日に先行配信される。 （関連：PEDRO、『ラブ＆ピースツアー』で再確認した“音楽を鳴らす意味”ハプニングを乗り越えて迎えた大団円） 本情報は、8月11日に日比谷野外大音楽堂にて行われた単独公演にて発表されたもの。同公演では、未発表の新曲全6曲もパフォーマンスされた。 本作は、“昔の