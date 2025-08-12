Ｒｉｄｇｅ－ｉが３日ぶりに反発している。午前１１時ごろ、日本マイクロソフト（東京都港区）と連携し、生成ＡＩと地球観測データを統合した次世代プラットフォーム（ＰＦ）の構築を開始したと発表しており、好材料視されている。 リッジアイは今年３月、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）と地球デジタルツイン研究に向けたＡＩの実証を発表。生成ＡＩにＪＡＸＡの衛星データプラットフォー