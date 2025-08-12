木竜麻生が主演を務め、森田望智が共演する9月8日スタート予定のドラマ『いつか、無重力の宙（そら）で』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）の追加キャストとして、田牧そら、上坂樹里、白倉碧空、山下桐里、鈴木杏、生瀬勝久の出演が発表された。音楽を森優太、主題歌を吉澤嘉代子が担当することが明らかとなった。【写真】上坂樹里は日比野ひかり（森田望智）の高校時代を演じる新キャスト場面写真ギャラリー本作は、ごく