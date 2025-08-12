サイバーエージェント＝上昇加速。７月１日につけた年初来高値１６７７円も一気に払拭し、時価は２２年１月以来３年７カ月ぶりの高値圏に突入している。前週末８日取引終了後、２５年９月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４２０億円から６６０億円（前期比６５％増）に大幅増額した。ゲーム事業が好調で、新規タイトルの貢献に加え既存タイトルの健闘が収益押し上げ要因となっており、ネットＴＶ