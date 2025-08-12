12日前引けの日経平均株価は5日続伸。前週末比1029.19円（2.46％）高の4万2849.67円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは536、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を199.89円押し上げ。次いでＳＢＧ が194.49円、ファストリ が168.55円、東エレク が30.39円、ＫＤＤＩ が29.38円と続いた。 マ