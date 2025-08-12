12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数843、値下がり銘柄数572と、値上がりが優勢だった。 個別では児玉化学工業、日本鋳鉄管、アドバネクス、ジオマテック、オーバルがストップ高。安永、パリミキホールディングス、日本ロジテムは一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、明豊ファシリティワークス、美樹工業、太洋基礎工業、ソネックなど189銘柄は年初来高値を更新。堀田丸正、