コカインを所持し使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた公益社団法人「日本駆け込み寺」の元事務局長田中芳秀被告（44）は12日、東京地裁の初公判で起訴内容を認め「大変反省しています」と述べた。弁護人は、発覚の経緯となった職務質問が違法だったとして、無罪を主張した。同法人は新宿・歌舞伎町を拠点に、「トー横」に集まる若者らの相談を受けている。検察側は冒頭陳述で、被告が、ホストクラブの問題を抱えたり