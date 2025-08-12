【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■m-floはチョコレートプラネット＆渡辺直美によるユニットn-chocoとのコラボ曲をテレビ初披露！ 『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間スペシャルが、8月18日19時よりTBSにて放送。このたび第2弾となる豪華出演アーティストが解禁された。 【出演アーティスト / 歌唱楽曲】※アーティスト名50音順ano「ハッピーラッキーチャッピー」m-flo「ELU