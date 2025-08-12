丸大食品は7月19日〜9月30日までの約3か月間、神奈川県箱根町のリゾート施設箱根小涌園ユネッサンで、同社の人気商品「スンドゥブ」をテーマにした「スンドゥ風呂」を期間限定で実施している。期間中、スンドゥブに入っている豆腐になったような気分が楽しめる。「スンドゥ風呂」のテーマは、「スンドゥブ浴びて猛暑に打ち勝て！」。同商品をイメージし、同社と同施設、入浴剤メーカーで開発した赤色で発汗作用のあるオリジナル入