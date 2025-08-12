ロシアのドローン（無人機）攻撃で火災が発生した食料庫＝９日、スラビャンスク/Pierre Crom/Getty Imagesスラビャンスク（ＣＮＮ）クレムリン（ロシア大統領府）がウィトコフ米特使に対し、停戦と引き換えに東部ドンバス地方の割譲を提案したことは、同地域が突如としてロシア領になる可能性を意味している。ロシアはまだドンバスを制圧していない。この動きはスラビャンスクの静かな浜辺にさえ、地元の記者ミハイロさんが「パニ