体操男子の世界選手権代表決定報告および体操、トランポリン新ユニホーム発表記者会見が１２日、都内で行われた。新ユニホームの感想をそれぞれ選手が順番に語り、昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が終わり、次が東京五輪の個人総合金メダル、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）。マイクを渡されると「体操の岡です」と第一声でまさかの凡ミス。すぐに訂正し、「あっ、橋本です。間違えました」と改めて自己紹介