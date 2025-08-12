未就学の息子２人を自宅に置き去りにしたとして、２８歳の母親が逮捕されました。２人はともに保護され、けがはないということです。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、札幌市北区の２８歳の女です。女は８月１１日午後７時ごろ、未就学の息子２人を自宅に置き去りにして外出した疑いがもたれています。 １１日午後８時２５分ごろ、通行人から「男児がお母さんがいないと泣いている」と警察に通報がありました。駆け付けた