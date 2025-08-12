12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ119175 2.1 31490 ２. 日経Ｄインバ 29166 4.38636 ３. 日経ベア２ 1629820.9 212.1 ４. 野村日経平均 1480124.0 44150