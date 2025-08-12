◆プロアマ交流戦巨人３軍―日大（１２日・ジャイアンツ球場）右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折で離脱していた浅野翔吾外野手が、約２か月ぶりに実戦復帰。３打席目に特大の２ランを放ち、順調な回復ぶりを見せた。「１番・右翼」で先発出場。初回の第１打席は、初球の１３８キロ直球を打って三ゴロ。３回１死の第２打席は、カウント３―１から変化球に詰まらされ二ゴロ。５回１死二塁の第３打席で左翼の防球ネットに直