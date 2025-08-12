〈「日本一の通勤地獄」かも…朝の“混雑率”が5年連続トップなのに、なぜか赤字の「残念すぎる路線」とは《2024年度・公営、地下鉄、新交通システム混雑度ランキング》〉から続く国土交通省が例年発表している「混雑率調査」。JR路線や地下鉄・私鉄路線の混雑率（ピーク時の1時間で、輸送人員÷輸送力で算出した数値）が明らかになっている。【ランキングを見る】「意外な1位」はどこ？東京や大阪ではありません…民鉄・モノ