一緒に歩いた帰り道、雨宿りしたバス停、ふざけ合ったクラスメイトたち――。すべての瞬間が愛おしく、毎日が特別だった"あの頃"が、甘くほろ苦い想い出とともに鮮明によみがえる。2025年2月に韓国で公開された映画『You Are The Apple of My Eye』(英題)が、日本では『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』の邦題で、8月8日より全国公開中。10代後半のかけがえのない青春時代の"何気ない日常"の中にある喜びや切なさとともに描いた