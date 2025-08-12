ドナルド・トランプ米大統領が課した関税の打撃を受けたスイスで、あるギャラリーが十字架にかけられたトランプ氏の彫刻を展示しようとしたが、最終的にその計画を取りやめた。１１日（現地時間）、スイス日刊紙ブリック（Ｂｌｉｃｋ）などによると、ギャラリー「Ｇｌｅｉｓ４」は来月、バーゼル駅構内の展示スペース開館記念として予定していたこの彫刻の展示を中止すると発表した。『聖人か罪人か（ＳａｉｎｔｏｒＳｉｎｎ