◇MLBエンゼルス−ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの先発・山本由伸投手が初回に2失点を喫しました。山本投手は初回、先頭打者のザカリー・ネト選手への初球、154キロのストレートをとらえられ、いきなり先頭打者本塁打を献上。さらに1アウトからマイク・トラウト選手、テーラー・ウォード選手に連続四球を出すと、5番ヨアン・モンカダ選手にタイムリーを浴び、2失点目を奪われました。今季23試合目の