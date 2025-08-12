琴平警察署 香川県まんのう町の住宅の車庫に侵入し、駐車していた車のハンドルを盗んだとして、観音寺市の男（67）が12日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年7月14日夕方から15日早朝にかけて、まんのう町にある住宅の車庫に侵入し、駐車していた乗用車のハンドル1個（約1万円相当）を盗んだ疑いです。 被害者が車を運転しようとしてハンドルがないことに気付き、110番通報しまし