Stray Kidsのチャンビンが誕生日を迎え、意義ある寄付を行った。【写真】“筋肉担当”チャンビン、体格の良さ際立つ衣装SHOTチャンビンは8月11日の自身の誕生日に、サムスンソウル病院へ1億ウォン（約1070万円）を寄付。この寄付金は、経済的事情により治療が困難な脆弱な環境の小児・青少年患者の手術費や治療費、心理的安定を支援するプログラムに活用される予定だ。チャンビンは「誕生日を迎え、ファンの皆さんからいただいた愛