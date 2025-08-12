大戸屋は8月11日から、済州島海域で獲れた「真アジの大判アジフライ」を3万食限定で発売している。『逗子店』『仙台エスパル店』を除く、全国の大戸屋ごはん処で取り扱う。単品価格は1,590円、定食価格は1,680円(各税込)。〈約20cmの「真アジの大判アジフライ」〉全長約20cmの「真アジの大判アジフライ」は、済州島海域で獲れた新鮮な真アジを使った。衣はサクッと、中はふっくらホクホクとした食感で、食べごたえのあるメニュー。