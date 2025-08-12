「あと一押しだったけどね……」【もっと読む】巨人救援陣に「マーさんに勝利を」の壮絶プレッシャー…日米通算200勝へ「あと2つ」が遠い巨人の阿部慎之助監督が力なく言った。11日の中日戦で、六回まで毎回走者を出しながらゼロ封負け。雨天中止となった阪神のマジックを28に減らしてしまった。初回、二回と先頭打者が出塁しながら、併殺で好機を潰した。先頭の2番・佐々木が安打で塁に出た四回は、ヒットエンドランのサイン