８日、２０２５世界ロボット大会の会場で、巨大なロボット像の前を通り過ぎる人たち。（北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京8月12日】中国北京市で開催中の2025世界ロボット大会（8月8日〜12日）には、国内外のロボット企業200社余りが1500点以上の製品を出展し、初公開の新製品も100点以上含まれる。中でも人型ロボット製品の研究開発を手がける企業は50社に上り、同様の展示会で最多となった。大会で開かれたフォーラム