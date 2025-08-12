アイドルグループ「AKB48」の元メンバーをインターネットの掲示板で脅した疑いで男が逮捕されました。村田裕一朗容疑者（26）は8月3日、AKB48の元メンバー・村山彩希（ゆいり）さんや家族について「虐殺するから楽しみにしとけ」などとネットの掲示板に書き込んだ疑いがもたれています。村田容疑者は村山さんのファンとみられ、2024年も同じような書き込みをしたとして逮捕され、今回はその執行猶予期間中の犯行でした。警視庁によ