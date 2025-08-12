井原警察署 11日夜、岡山県矢掛町で住宅が全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 11日午後9時過ぎ、岡山県矢掛町の男性（86）の住宅から火が出ていると近所の人が119番通報しました。 消防が約3時間後に消し止めましたが、母屋と離れあわせて3軒が全焼し、焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかりました。 この家には男性と妻、長男の3人が暮らしていて、警察は男性の長男(62)と連絡が取れないことから、遺