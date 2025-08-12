世界王者を破り、絶叫した張本(C)Getty Images気迫のプレーで強敵を打ち破った。8月11日、卓球のWTTチャンピオンズ横浜は男子シングルス決勝が行なわれ、パリ五輪代表の張本智和（世界ランク4位）が今年の世界王者・王楚欽（同2位、中国）を4-2で撃破。3年ぶり2度目の優勝を飾った。【動画】中国の世界王者を圧倒！張本智和、気迫の世界制覇シーンを見る序盤から強気に攻め抜いた。第1ゲームを先取した張本は、第2ゲームも