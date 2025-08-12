【新華社フフホト8月12日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗で8〜10日、モンゴル族の伝統行事「ナーダム」と音楽祭を融合させた第3回莫尼山音楽ナーダムが開催された。馬上から投げ縄などで馬を捕まえる伝統競技「套馬（とうば）」が行われ、高度な騎乗技術で観衆を沸かせた。（記者/李雲平、閆巍）