世界最速で2026年W杯予選突破を決めた日本代表。9月には来年のW杯共催国であるアメリカに乗り込み、アメリカ、メキシコとの親善試合を行う。そして、10月10日には南米パラグアイを大阪に招待して試合を開催することも決定している。10月14日には東京の「味の素スタジアム」でも代表戦が予定されているが、相手はまだ未定。そうしたなか、ブラジル大手『Globo』は、「ブラジル代表は10月に日本と韓国との親善試合を行う」と伝えた。