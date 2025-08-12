タイガーエア・台湾は、「TigerWOWプロモ」を8月12日午前11時から13日まで開催する。日本各地と台北/桃園・高雄・台中を結ぶ路線が対象で運賃が15％割引となる。追加サービスや税金、支払手数料は割引対象外となる。クーポンコードはクーポンコード「FLYNOW」。搭乗期間は8月12日から12月31日まで。公式サイトとアプリから予約ができる。コンビニでの支払いは対象外となる。