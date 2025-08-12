タレントの辻希美が11日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーとして活動している希空と次女の姿に感激した様子をつづった。この日、辻は「昨日はたぁくんと希空が会いに来てくれました」と夫で俳優の杉浦太陽と希空が面会に来たことを報告。希空の様子について「もう希空がメロメロでさ ずっと抱っこしてた」と次女を抱いている希空の姿を公開した。続けて「18歳差の姉妹」と述べ「『姉妹』って響きが不思議で仕方ない