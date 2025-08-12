アシュラフ・ハキミにとって、相当手応えのあるシーズンだったようだ。26歳のモロッコ代表DFは2024-25シーズン、パリ・サンジェルマン不動の右SBとして圧倒的なパフォーマンスを披露。チャンピオンズリーグ（CL）とリーグ・アン制覇、クラブ・ワールドカップの決勝進出などに大きく貢献した。その特長は何と言っても攻撃力だ。SBの域を超えた役割を担っており、昨季にマークした11ゴール16アシストという数字がそれを物語っ