エンゼルス戦の8回、42号ソロを放ちチームメートに迎えられるドジャース・大谷＝アナハイム（共同）【アナハイム共同】米大リーグは11日、各地で行われ、ドジャースの大谷はアナハイムでのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、八回に3試合連続本塁打でナ・リーグトップに並ぶ42号ソロを放った。3打数1安打1打点。山本は先発で4回2/3を投げ、メジャー自己最多の6失点で8敗目（10勝）を喫した。先頭打者本塁打を含む6安打を