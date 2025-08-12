祭り会場で男性の胸ぐらをつかむ暴行を加えたとして、道職員の男が逮捕されました。当時、男は酒に酔っていて「記憶がない」などと容疑を否認しています。暴行の疑いで逮捕されたのは、道の東京事務所職員・中島俊樹容疑者３４歳です。中島容疑者は８月１０日、北広島市内の祭り会場で、６０代男性の胸ぐらをつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。中島容疑者は当時酒に酔っていて、男性と何らかの理由でトラブルとなり胸ぐらを