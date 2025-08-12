二十四節気の一つである立秋は、暦の上で秋の始まりとされており、今年は8月7日でした。従って、現在の暑さは「残暑」、停滞する前線は「秋雨前線」ということになります。立秋後も日中の厳しい暑さは続くのですが、どこかに秋を感じるようになるというのが例年ですが、今年は様相が少し違います。西日本から東日本に前線が停滞し、南海上から暖かくて湿った空気の流入が続いており、雨が上がったら気温が上昇して厳しい暑さが続く