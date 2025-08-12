あなたは読めますか？突然ですが、「悴む」という漢字読めますか？冬の寒い時期によく聞く言葉ですが、漢字で書かれると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かじかむ」でした！「悴む」とは、「寒さのために手足が凍えて動きが鈍くなること」を意味します。「悴む手で鍵を開ける」「悴んだ指でスマホを操作する」のように、寒さで体の自由が利かなくなる様子を表すときに使われる言葉です。「悴」と