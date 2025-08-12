◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩＳＵＭＭＥＲＶＯＹＡＧＥ２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩＳＵＭＭＥＲＶＯＹＡＧＥ２０２５」を開催した。セミファイナルで新日本プロレス「無所属」の高橋ヒロムが道頓堀プロレスの菊池悠斗と一騎打ちし１２分４６秒、ＴＩＭＥＢＯＭＢで勝利した。当初、