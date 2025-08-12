連日球児たちの熱戦が繰り広げられている夏の甲子園だが、時には「まさか!」と思わず目が点になるような珍しいサヨナラゲームが見られることもある。過去の大会で本当にあった思いもよらぬゲームセットの瞬間を再現する。【久保田龍雄/ライター】【歴代】センバツのイメージキャラクターに選ばれた「小芝風花」らの笑顔類のない幕切れ捕球しなければファウルだったのに、ラインギリギリの飛球をキャッチしてしまったために、珍