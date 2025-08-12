熾烈を極める日本の受験戦争。中学受験、高校受験、大学受験と、思うような結果が得られていないという家庭も少なくないだろう。そこでひとつの“特効薬”となりうるのが、海外大学への進学という選択肢だ。実は「英検3級レベル」からでも進学できる大学は数多く、また「Fランク大学レベル」から海外大学を経て、国内トップ企業の内定を勝ち取ったという事例もあるという。そんな人生の“大逆転ルート”について探った。＊＊＊