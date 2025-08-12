こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。今回もクイズからいきましょう。以前、連載でも取り上げた「代用字」。例えば「年令」の“令”は代用字で、本来は「年齢」です（「年令」がダメというわけではありません）。では、以下の熟語における本来の表記はそれぞれ何でしょうか？1.希薄2.憶測3.決別4.波乱5.扇動【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょうAIによるファクトチェックは可能か