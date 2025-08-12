日本の敗戦まもない朝鮮半島で、自らの命を賭して6万人もの在留邦人を救出し祖国へ導いた一人の男がいた。彼は、脱出工作を遂行するために工面した多額のお金を「個人的な借金」として抱えることになり、帰郷後も返済に追われる。そして彼の家族も――。『奪還日本人難民6万人を救った男』に収めきれなかった、哀切の後日譚をお届けする。【城内康伸／ノンフィクション作家】（全2回の第2回）第1回【「日本のシンドラー」は