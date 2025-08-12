サッカー日本代表で唯一のメダルとなる1968年のメキシコ五輪で銅メダルを獲得した際、大会得点王に輝いた釜本邦茂さんが8月10日、肺炎のため入院先の大阪府内の病院で死去した。81歳だった。【写真】免許返納の密着取材時、笑顔の釜本さん釜本さんの「運転免許証返納」に密着取材させてもらったことがある。2023年2月、釜本さんの79歳の誕生日前だった。返納を決めたきっかけについて、釜本さんはこう話していた。「きっかけと