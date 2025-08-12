100本以上の主演作をもち、“Vシネマ四天王”の1人に数えられる俳優・小沢仁志さん（63）は、数々のドラマ、映画、バラエティー番組でも活躍してきた。前編記事では、デビュー以来、“限界を超える快感”を求めて演じてきた小沢さんの撮影の秘話を明かした。今や小沢さんの名刺がわりとなった“顔面凶器”について、実際はどのように受け止めているのだろうか──。【前後編の後編。前編を読む】【写真】壮絶な撮影現場の舞台裏