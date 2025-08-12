“顔面凶器”といわれるコワモテと、鍛え上げた肉体をいかした激しいアクションで、映画やVシネマを中心に活躍してきた俳優・小沢仁志さん（63）。2022年、還暦を機に製作総指揮・主演アクション映画『BAD CITY』を世に出し、この7月には、初の自伝『波乱を愛す』（KADOKAWA）を発売する。【写真】“顔面凶器”といわれるコワモテ俳優・小沢仁志さん（63）笑顔で応じる場面も60歳を過ぎて、なお血気盛んな小沢さんに、初の自伝を