今月3日までの1週間の全国の百日せきの感染者数は3599人で、感染者数の高止まりが続いています。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月3日までの1週間に全国の医療機関から報告された百日せきの感染者数は3599人となりました。3399人だった前週から増加し、今年1月からの感染者数の合計は60826人となりました。先月後半に過去最多を記録した3908人よりは少ない結果となっていますが、依然として高止まりが続いています。感染