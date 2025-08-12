インターネット上で手軽に物を売り買いできるフリマサイトやネットオークション。一度は利用したことがあるという人も多いのではないでしょうか。ただ、こうした身近なサービスの裏に“税務上の落とし穴”が潜んでいることはあまり知られていません。そこで今回、税務調査に特化した税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、具体的な例を挙げながら、フリマサイトでの所得と税金の関係、そして無申告のリスクを解説します。