今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【狩り】あぁ…野生の血が…【野良猫】』というすずめさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）これで機嫌なおるかな？﻿﻿投稿者のすずめさんのバイクの日陰がお気に入りらしい野良猫ちゃん。飼い猫タタルさんのエサを盗み食いしていたことから「ぬすっと」とあだ名をつけています。30分後、家の中へぬるっと入ってきたぬすっとちゃん。寒さとケガ