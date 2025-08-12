タレント・辻希美（３８）が１２日自身のブログを更新。第５子となる次女が令和版のゲップをする姿に「か、か、か、可愛い過ぎだろぉ涙」「可愛過ぎてたまげた」などとメロメロになっていた。８日に第５子となる次女を出産した辻は「昨日はジジババがｂａｂｙに会いに来てくれました。搾乳したミルクあげてくれたよ」と報告。「そして昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもら