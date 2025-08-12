「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）エンゼルスの１番・ネトがア・リーグ最多となる今季８本目の先頭打者本塁打を放った。ドジャース先発・山本の初球、外角低め１５４キロをとらえ、右中間スタンドへ運んだ。シーズン８本の先頭弾は、これまでの球団記録、１９８７年ブライアン・ダウニングの７本を３８年ぶりに塗り替える歴史的な一発となった。