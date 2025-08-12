タレントの福留光帆が１１日、テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」で、安田大サーカスのクロちゃんが悪口を言っている芸人の名前を暴露し、クロちゃんを慌てさせた。この日は「クズで知られるクロちゃんを知ろう」というテーマで、クロちゃんについて、ゲスト芸人たちがクイズに答える企画を放送。その中で福留がクロちゃんについて「この人の立ち回りが良くないとか言っている」と切り出した。誰のことを言っているのか？と聞