日航機墜落事故現場の尾根に立つ「昇魂之碑」の前で風船を飛ばす遺族ら＝12日午前、群馬県上野村「航空史上最悪」の惨事から40年。降り続いた雨で緩んだ足元をつえで確かめながら、慎重に登山道を進んだ。1985年に起きた日航機墜落事故の遺族らは12日、御巣鷹の尾根（群馬県上野村）の墓標に向かい、次々と手を合わせた。「今年も子どもたちを連れてきたよ」。癒えない心の傷と大切な人への思いを胸に、祈りをささげた。この日